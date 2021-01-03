СМИ: «Челси» может заменить главного тренера Фрэнка Лэмпарда

Руководство футбольного клуба «Челси» рассматривает замену главного тренера Фрэнка Лэмпарда, сообщает The Athletic. По данным издания, это связано с поражениями команды: в последних семи матчах она проиграла в четырех.

По данным The Athletic, решение о замене тренера еще не принято. Предполагается, что 42-летний Фрэнк Лэмпард может доработать до конца сезона.

ФК «Челси» 3 января в домашнем матче проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:3 в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Голы забили Каллум Хадсон-Одои (90+2) — Илкай Гюндоган (18), Фил Фоден (21) и Кевин де Брёйне (34). «Челси» находится на восьмой строчке чемпионата.