В Белом доме считают вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер назвал наиболее вероятной версию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае.

«Появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория»,— приводит слова господина Поттинджера Daily Mail. По его словам, в результате ЧП вирус мог попасть за пределы секретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя.

«Даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком»,— добавил он. Как пишет газета, это заявление Мэтью Поттинджер сделал во время Zoom-конференции, которая была связана с подготовкой группы экспертов Всемирной организации здравоохранения к вылету в Ухань для выяснения причин пандемии коронавируса.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что источником вируса SARS-CoV-2 была лаборатория в китайском городе Ухане. По его словам, он видел доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Госсекретарь Майк Помпео сразу после этого уточнил, что США неизвестно точно, «где это началось». После американский президент неоднократно обращался к спецслужбам США с просьбой выяснить, был ли вирус искусственно создан в одной из китайских лабораторий.