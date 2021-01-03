За пять дней отели Красной Поляны приняли 60 тысяч отдыхающих

С 30 декабря по 3 января гостинцы горного кластера Сочи приняли более 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба краевой администрации. Только 2 января канатные дороги курорта перевезли 10 тыс. гостей.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, с начала сезона волонтеры уже раздали туристам около 70 тыс. масок. Ежедневно в Красной Поляне работают 40 волонтеров.

«Волонтеры в этом году делают большую работу по регулированию потоков туристов. Благодаря этому очереди на канатных дорогах стали меньше, чем в предыдущие годы», – рассказала врио министра курортов Мария Золотухина.

В случае увеличения нагрузки на канатные дороги, руководство курортов Красной Поляны может приостановить продажи однодневных прогулочных ски-пассов. При этом сезонные и многодневные билеты для горнолыжников будут действовать.

Андрей Ульченко