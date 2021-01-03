«Касперский» начинает поставки системы «Антидрон» в СНГ и Европу

Первые поставки системы «Лаборатории Касперского», позволяющей обнаруживать дроны, начнутся в 2021 году в страны СНГ и Европы, сообщил «РИА Новости» руководитель проекта Kaspersky Antidrone Владимир Туров. «Антидрон» позволяет обнаружить дроны, подлетающие к объекту, затем посадить их, либо послать обратно или оглушить.

«Системы производятся в партнерстве с немецкой компанией Rohde&Schwarz, которая имеет представительства в ряде стран мира, поэтому аппаратная часть будет доступна практически везде»,— сказал господин Туров. «Антидрон» использует нейронную сеть для обнаружения и классификации беспилотников в автоматическом режиме.

«Фактические продажи систем мы планируем начать примерно через полгода»,— сообщил руководитель проекта. По словам Владимира Турова, в России система находится в стадии пилотирования, потому что пандемия сдвинула сроки.

О регулировании рынка в России читайте в публикации “Ъ” «Дронам подбирают экипажи».