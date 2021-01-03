Мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии

Мужчина 55 лет с коронавирусом скончался в Удмуртии, сообщает оперативный штаб республики. Выявлено 218 новых случаев коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 118 жителей Ижевска, 13 жителей Можги, 10 жителей Глазова, девяти жителей Завьяловского района, по семь случаев зарегистрировано в Воткинске, Якшур-Бодьинском, Игринском, Балезинском районах, по пять в Сарапуле, Воткинском, Селтинском, Юкаменском районах, по три в Сюмсинском, Каракулинском, Можгинском районах, по два в Алнашском, Кезском, Малопургинском районах, по одному в Ярском, Камбарском, Увинском, Шарканском, Дебесском районах.

212 человек выздоровели, их выписали. 2 761 заболевший находится в удовлетворительном состоянии, 655 средней степени тяжести, 166 в тяжелом состоянии.

Всего на 3 января в Удмуртии зарегистрировано 20 511 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 16 628 человек выздоровели, 301 скончался.