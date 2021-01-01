Большунов занял второе место в спринте на этапе Tour de Ski в Швейцарии

Россиянин Александр Большунов стал вторым в спринте свободным стилем на этапе Tour de Ski в швейцарском Валь-Мюстаире. Он уступил победителю 0,57 секунды. Россияне Глеб Ретивых и Артем Мальцев заняли четвертое и пятое места соответственно (+4,33 и +4,82).

Лидером стал итальянец Федерико Пеллегрино, который в финале показал 3 минуты 8,44 секунды. Третьим пришел француз Ришар Жув (+2,53). Большунов — действующий победитель Tour de Ski. В прошлом сезоне он победил в общем зачете Кубка мира.

В женском спринте россиянки не смогли выйти в финал. Первые три места заняли шведка Линн Сван (3 минуты 32 секунды), словенка Анамария Лампич (+0,5) и американка Джессика Диггинс (+3,4).

2 января в Швейцарии пройдут мужская гонка с общего старта на 15 км классическим стилем и женская гонка раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

Об успехах Большунова — в материале “Ъ” «Александр Большунов уходит в отрыв».