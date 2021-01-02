Транзит российского газа в ЕС через Украину за год упал на 38%

Транзит газа из России в Европу через Украину в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины». При этом «Газпром» полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту.

«В 2020 году "Оператор ГТС Украины" осуществил транзит в Европу 55,8 млрд кубометров газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд кубометров (+12% по сравнению с 2019 годом)»,— говорится в сообщении.

На снижение объемов транзита в Европу через страну повлияли запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ. «В 2020 году "Оператор ГТС Украины" на 100% выполнил свои ключевые задачи — обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдавию»,— заявил глава компании Сергей Макогон.

В декабре 2019 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали пятилетний контракт по транзиту газа. По данным украинской стороны, транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. В конце декабря «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе из-за задержки запуска «Северного потока 2».

Подробнее — в материале “Ъ” «Украина зарабатывает на отсутствии "Северного потока 2"».