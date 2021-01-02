Более 270 тыс. россиян привлекли к ответственности за пьяное вождение в 2020 году

С января по ноябрь 2020 года более 270 тыс. водителей в России привлекли к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили ТАСС в ГИБДД.

По данным ведомства, за невыполнение требований полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения были привлечены к ответственности еще 151,1 тыс. человек. Это на 4,6% меньше, чем за тот же период годом ранее. В ГИБДД добавили, что «пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением».

В 2019 году Минздрав подготовил поправки о введении обязательного теста на хронический алкоголизм. Новые правила раскритиковал президент, опасаясь подорожания медсправок. Минздрав трижды переносил срок вступления приказа в силу, он намечен на 1 января 2022 года.

О решении министерства отсрочить вступление новых правил читайте в материале “Ъ” «Водители могут дыхнуть спокойнее».