Исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса

В возрасте 80 лет умер народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Причиной смерти стал коронавирус, рассказала «Интерфаксу» его дочь Ирина Коренева.

«Умер, да. Перед смертью он лежал в красной зоне с коронавирусом»,— сообщила дочь актера. Дата и место похорон пока неизвестны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным актера. «Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства. Его талантливые, запоминающиеся работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории российской культуры»,— приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Коренев получил известность после главной роли в фильме «Человек-амфибия» (1961). На счету актера более 50 ролей, в том числе в фильмах «Дети Дон-Кихота» (1966), «Много шума из ничего» (1973), «Криминальный талант» (1989). Также он снимался в сериалах «Убойная сила», «Дети Арбата», «Последняя исповедь», «Предчувствие», «Орлова и Александров».

С 1961 года играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (сейчас — Электротеатр «Станиславский»). До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий (позднее факультет был расформирован).