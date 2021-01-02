Украина хочет на нормандском саммите выдвинуть условия для мира в Донбассе

Киев надеется, что саммит в нормандском формате состоится в этом году, сообщил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, на саммите украинская сторона планирует представить свои условия для урегулирования ситуации в Донбассе.

Как рассказал господин Жовква, Украина рассчитывает на поддержку Германии и Франции. В числе тактических задач Киева дипломат назвал сохранение перемирия в Донбассе, активизацию работы трехсторонней контактной группы, продолжение обмена пленными, открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда, разведение сил и средств на новых согласованных участках. Также планируется продолжить разминирование территорий, предоставить международному комитету Красного Креста и другим гуманитарным организациям доступ к удерживаемым лицам.

«В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях»,— написал Игорь Жовква в колонке для украинского издания «Зеркало недели». Он добавил, что продолжится и работа над выполнением договоренностей, достигнутых лидерами стран «нормандской четверки» в Париже.

Напомним, встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась во французской столице 9 декабря 2019 года. В Кремле спустя год после саммита говорили, что ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу остается тяжелой. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в случае задержки встречи в нормандском формате он готов позвонить президенту России Владимиру Путину.

О попытках урегулировать конфликт в Донбассе — в материале “Ъ” «Бесконтактная минская группа».