Еще 220 случаев нового коронавируса зафиксировали в Удмуртии

В Удмуртии выявили 220 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб республики. Диагноз подтвердился у 91 жителя Ижевска, 22 жителей Можги, 19 жителей Воткинска, 15 жителей Завьяловского района, 13 жителей Кезского района, 11 жителей Увинского района, семи жителей Глазова, по шесть случаев зарегистрировано в Камбарском, Якшур-Бодьинском районах, по пять в Сарапуле, Шарканском районе, по четыре в Каракулинском, Сарапульском районах, три в Можгинском районе, по два в Селтинском, Киясовском, Воткинском районах, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Глазовском, Дебесском районах.

202 человека выписали в связи с выздоровлением. 2 777 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 635 средней степени тяжести, 165 в тяжелом состоянии.

Всего на 2 января в Удмуртии зарегистрировано 20 293 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 16 416 человек выздоровели. 300 скончались.