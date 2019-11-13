Безналичный расчет оставляет официантов без чаевых

Россияне все реже оставляют чаевые работникам сферы услуг. Дело не в жадности, а в том, что в кошельке часто не оказывается наличных денег. Как рестораторы и гости выходят из положения? И когда электронные чаевые перестанут быть редкостью? Выясняла Алла Пугачева.

Согласитесь, знакомая история: вы сидите в ресторане, ужин был прекрасен, официант любезен, вы оплачиваете счет картой и вспоминаете, что в кошельке нет наличных, чтобы оставить чаевые. Приходится или стыдливо извиняться, или поскорее сбегать. Особо совестливые клиенты тратят свое время и переводят деньги на личную карту официанта. Ситуация неуютная для всех. Обеспокоены и сами рестораторы, ведь в России чаевые — существенная часть заработка персонала. А из-за массового перехода на безналичный расчет традиция благодарить за услугу небольшой суммой становится просто неудобной в исполнении. Владельцы заведений заинтересованы в цифровизации процесса. В этом году компания Visa запустила сервис для электронных чаевых. Его, например, уже использует сеть кафе «Хлеб насущный», правда, всего в двух заведениях, рассказал директор по маркетингу Алексей Панов: «Гость на обычном терминале указывает сумму чаевых и оплачивает покупку с помощью карты или мобильного телефона. Деньги, которые причитаются официанту, уходят на его счет, тот выводит средства и платит небольшую комиссию. Сумма безналичных чаевых по банковской карте составляет чуть больше 10%».

Этот же сервис для цифровых чаевых осенью начала тестировать сеть кофеен «Шоколадница», но есть нюанс: он доступен только держателям карт Visa. В целом решение вроде удачное, соглашаются рестораторы, но широкого распространения оно пока не получило. Почему так выходит, пояснил глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: «Банк-эквайр, который занимается приемом платежей, должен построить специальное программное обеспечение на терминалах. Кроме того, нужно выстроить специальную схему, чтобы было понятно, почему деньги падают на два счета, а не на один. Банкам это не очень интересно, потому что чаевые — в любом случае сумма небольшая».

Существуют и другие сервисы, позволяющие оставить чаевые в электронном виде. Например, недавно запущенный SberFood от Сбербанка или Plazius, который, кстати, тоже частично принадлежит этой кредитной организации. У ВТБ есть Tip Tap, а Тинькофф-банк сейчас тестирует свою новую платформу CloudTips. Проблема в том, что в большинстве случаев клиенту требуется установить специальное приложение на свой смартфон, а заранее угадать, какому сервису отдаст предпочтение тот или иной ресторан, невозможно. Для ресторатора Ильи Тютенкова вопрос чаевых — отдельная головная боль. Он считает, что в России эта культура сформировалась неправильно: «В этом заложен довольно неприятный эмоциональный момент, который разъединяет людей. С одной стороны, это ожидание официанта, а с другой — это размышления гостя, который думает, сколько оставить и оставить ли вообще.

Если у меня появится такая возможность, то я, конечно, уберу чаевые как идею, но придется поднять цены».

Некоторые владельцы заведений уже начали включать чаевые в сумму счета. В этом случае главное — уведомить гостя заранее, иначе за ним останется право не платить сервисный сбор. В Ассоциации рестораторов и отельеров полагают, что такая практика в России приживется нескоро, так как у клиентов это вызывает раздражение. Пока новые правила игры до конца не сформировались, лучшим решением остается носить с собой наличные деньги, советует специалист по деловому этикету и протоколу Алена Гиль: «Ты можешь расплачиваться картой, взмахнув телефоном, но наличные нужно носить с собой всегда. С одной стороны, это воспринимается как суета, а с другой — это предусмотрительность. У нас исторически сложилось, что очень во многих ресторанах и не только платят чаевые в пределах 10%. Если тебе, конечно, не подали что-то необыкновенное, тогда могут оставить и до 25%».

Будут ли электронные чаевые пользоваться спросом среди клиентов ресторанов Читать далее

Сервис Superjob недавно выяснил, кому из представителей сферы услуг россияне оставляют чаевые чаще всего. На первом месте — официанты и бармены. На втором — таксисты. А вот реже всего рассчитывать на благодарность приходится работникам автозаправочных станций и автомоек.

По данным Superjob, чащу всего чаевые оставляют женщины, а не мужчины. А каждый пятый россиянин вообще принципиально этого не делает.