Трое детей и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Чувашии

В Урмарском районе Чувашии нашли останки шести человек в сгоревшем утром 1 января доме, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Среди погибших — три ребенка, выжил только хозяин дома. Власти назвали предварительной причиной пожара замыкание электропроводки.

«После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения... В момент пожара в доме находились хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них»,— говорится в сообщении СКР.

СКР решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура проводит проверку исполнения требований пожарной безопасности, условий жизни детей и работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов сообщил, что возгорание началось с крыльца, где находились холодильник, газовые баллоны и газовая плита. «Предварительная версия — короткое замыкание электропроводки. Причины выясняются»,— сказал господин Иванов ТАСС.