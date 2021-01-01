Вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

1 января в России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии. С 2014 года 6% зарплаты россиян, которые должны идти в накопительную часть, идут в страховую — на выплаты действующим пенсионерам. Президент Владимир Путин в конце декабря продлил заморозку до конца 2023 года.

Реализация нового закона приведет к уменьшению перечислений из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России в 2023 году на 669,3 млрд руб. В 2014 году мера вводилась как временная.

Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в декабре не исключил, что институт накопительных пенсий могут законодательно «демонтировать» в течение трех лет. По его словам, средства, оставшиеся на накопительных счетах граждан, никуда не денутся. Представитель Банка России заявил, что «некой альтернативой накоплениям на длительный срок» может стать проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Подробнее о новом варианте ИИС — в материале “Ъ” «Пенсионерам выставят новый счет».