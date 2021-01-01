Число случаев коронавируса в Удмуртии превысило 20 тысяч с начала пандемии

В Удмуртии за последний день 2020 года выявлено 219 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Диагноз подтвердился у 86 жителей Ижевска, 22 жителей Воткинска, 19 жителей Можги, 13 жителей Глазова, 12 жителей Сарапула, 10 жителей Киясовского района, девяти жителей Игринского района, шести жителей Селтинского района, шести жителей Увинского района, пяти жителей Шарканского района, по четыре случая выявили в Балезинском, Дебесском, Ярском районах, по три в Можгинском, Воткинском районах, по два в Алнашском, Завьяловском, Сюмсинском, Юкаменском районах, по одному случаю в Красногорском, Каракулинском, Глазовском, Вавожском, Якшур-Бодьинском районах.

Выздоровели 210 человек. 170 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 636 средней степени тяжести, 2 753 в удовлетворительном состоянии.

Всего на 1 января 2021 года в Удмуртии зарегистрировано 20 073 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 16 214 человек выздоровели, 300 скончались.