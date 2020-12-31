Загрузка казанских отелей в новогоднюю ночь превысит 80%

В Казани загрузка гостиниц в новогоднюю ночь составит свыше 80%. Об этом заявила глава Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина, передает «Татцентр».

«Загрузка с 31 декабря на 1 января уже на начало месяца составляла около 80%, прирост к прошлому году есть, но он минимальный — идут колебания на 35% то в одну, то в другую сторону», — рассказала госпожа Сафина.

По ее словам, в декабре загруженность казанских отелей составляла около 20%. В прошлые годы показатель был равен 45-57%. В новогодние каникулы загрузка превысит 85%, однако после праздников она вновь упадет.

"Ъ-Казань"