Путин выступил со своим самым продолжительным новогодним обращением

Новогоднее обращение Владимира Путина, завершающее 2020 год, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента России в XXI веке, сообщает ТАСС. Его продолжительность — шесть минут. Первыми увидели поздравление на Камчатке.

Владимир Путин отметил, что уходящий 2020 год был трудным, но жители страны с достоинством прошли его вместе, как и подобает единому народу. Он выразил признательность за мужественный труд медикам и другим специалистам, которые борются с коронавирусом, а также поблагодарил россиян за чувство локтя, которое в 2020 году сделало всю страну одной большой семьей.

«К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве»,— сказал среди прочего президент.

Ранее самым продолжительным было новогоднее выступление Владимира Путина в 2013 году — 4 минуты 30 секунд. Тогда президент поменял формат своего выступления, записав его в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения.

Самым коротким было поздравление россиян с 2006 годом: по времени оно заняло чуть больше 2 минут. Рекорд по продолжительности новогоднего обращения остается за Борисом Ельциным. 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут.