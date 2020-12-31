Умер французский актер Робер Оссейн

Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер в возрасте 93 лет. Причиной его смерти стал коронавирус, сообщает журнал Le Point. Актер умер через несколько часов после своего дня рождения. COVID-19 он заразился во время предыдущей госпитализации, уточняет издание.

Самой известной ролью Робера Оссейна стал граф Жоффрей де Пейрак в киносаге «Анжелика». На счету француза было более 100 фильмов. В их числе: «Мороз по коже» (1963 год), «Гром небесный» (1965), «Вторая истина» (1966), «Точка падения» (1970), «Ограбление» (1971), «Если бы Дон-Жуан был женщиной…» (1973), «Отверженные» (1995), «Человек и его собака» (2008).

В качестве режиссера он снял около 20 фильмов, ко многим написал сценарии. В 1970–1979 годы Робер Оссейн возглавлял Национальный народный театр в Реймсе, десятки его спектаклей были поставлены в Париже.