Экс-губернатор Новосибирской области отсудил у Минфина РФ компенсацию в 5,7 млн рублей

Железнодорожный райсуд Новосибирска рассмотрел иск бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к Минфину РФ о возмещении затрат на услуги адвокатов. Как рассказали «Ъ» в суде, с госказны в пользу бывшего главы региона взыскано 5,7 млн руб. Это было повторное рассмотрение иска. В июне 2020 года экс-губернатору присудили компенсацию всего в размере 212 тыс. руб. 43 коп., но адвокаты чиновника смогли добиться пересмотра иска.

Господин Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010 по 2014 год. В сентябре 2014 года после его увольнения управление Следственного комитета РФ по Сибирскому федеральному округу возбудило в отношении него дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Его фабула сводилась к тому, что в 2012 году распоряжением Василия Юрченко участок площадью 17,7 тыс. га, относящийся к землям обороны и используемый в качестве полигона для испытаний снарядов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Ураган», был переведен в категорию сельхозназначения. Судебной перспективы история не получила. В феврале 2017 года дело было прекращено, Генпрокуратура РФ от имени государства принесла экс-губернатору извинения. Спустя почти три года Василий Юрченко предъявил Минфину иск, потребовав возместить ему расходы на адвокатов.

Отметим, что по второму уголовному делу — о превышении должностных полномочий при продаже земельного участка в самом центре Новосибирска — Василий Юрченко все-таки был признан виновным и осужден. В октябре 2017 года Центральный райсуд назначил ему три года условно. Первоначально СКР инкриминировал экс-губернатору причинение региональному бюджету ущерба в размере 18 млн руб., однако суд снизил эту сумму до 135 тыс. руб.

Константин Воронов