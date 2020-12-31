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Набсовет РСХБ счел необходимым докапитализировать банк на 30 млрд рублей в 2021 году

Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) счел необходимым докапитализировать банк в 2021 году на 30 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы банка. Это должно быть сделано «в соответствии с параметрами утвержденной стратегии развития АО "Россельхозбанк" до 2025 года в целях наращивания объемов кредитования АПК и исполнения показателей стратегии».

РСХБ — ключевой кредитор агропромышленного комплекса (АПК) РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора.

В конце ноября стало известно, что РСХБ получит от правительства — своего единственного акционера — дополнительные 10,5 млрд руб. в капитал. В результате уставный капитал банка, который занимается кредитованием агропромышленных компаний, достигнет 469,9 млрд руб. Пополнение произойдет после размещения обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу Росимущества.

РСХБ входит в пятерку крупнейших кредитных организаций с объемом активов 3,5 трлн руб. По состоянию на 30 сентября 2020 года кредитный портфель по МСФО достиг 2,5 трлн руб. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев составила 9,86 млрд руб.

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