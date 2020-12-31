Мэрия подписала с «мусорными» операторами соглашение о развитии раздельного сбора отходов в Перми

Департамент ЖКХ администрации города, региональный оператор по обращению с ТКО «Теплоэнерго» и ООО «Буматика» заключили соглашение о взаимодействии по организации сбора и вывоза отдельных видов отходов, образующихся на территории Перми. Об этом сообщается в соцсетях «Буматики». Совместными усилиями стороны намерены развивать раздельный сбор коммунальных и опасных отходов в Перми.

В соответствии с соглашением департамент ЖКХ будет информировать и консультировать жителей города и организации, ответственные за управление многоквартирными домами, о необходимости раздельного сбора отходов. «Теплоэнерго» со своей стороны также обязуется вести разъяснительную работу на территории своей деятельности о важности раздельного сбора отходов. ООО «Буматика» организует прием вторичного сырья через свои пункты приема отходов и будет вести учет собранного вторсырья.

Соглашение заключено для исполнения региональной программы в области обращения с отходами на территории Пермского края на период 2018–2028 годов и национального проекта «Экология». В рамках перспективного плана развития отрасли обращения с ТКО в Прикамье за ближайшие десять лет планируется ввести в эксплуатацию мощности, способные перерабатывать и сортировать свыше 530 тыс. тонн отходов ежегодно, что составляет свыше 93% всех коммунальных отходов, образующихся на территории края. К 2030 году перед регионом стоит задача обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку.

Напомним, ООО «Буматика» оказывает комплексные услуги по обращению с отходами, включая их сбор, транспортировку, обработку, переработку, обезвреживание и размещение на собственном полигоне. В 2019 году экотехнопарк «Буматики» принял более 200 тыс. тонн отходов, из которых удалось утилизировать и вернуть в оборот 81 тыс. тонн вторичного сырья.