Минюст США требует конфискации третьего здания Коломойского

Министерство юстиции США подало третий иск в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать здание украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщается на сайте ведомства. Объект расположен в городе Кливленде штата Огайо. Минюст считает, что он мог быть куплен на выведенные из Приватбанка деньги.

«В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие Приватбанком, одним из крупнейших банков Украины, ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины,— говорится в сообщении.— Они отмывали часть преступных доходов, используя банковские счета подставных компаний, в основном в кипрском отделении Приватбанка».

Первые два иска о конфискации объектов в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки) были поданы в августе 2020 года. Господин Коломойский не согласился с обвинениями Минюста США. По его словам, деньги для покупки недвижимости он получил от продажи своей части в российской металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

Приватбанк национализировали в декабре 2016 года. Это объяснялось наличием сомнительных кредитов. Решение было обжаловано, но в мае 2020 года Верховная рада приняла закон, который делает невозможным возврат Приватбанка Игорю Коломойскому.

Об «антиколомойском» законе — в материале “Ъ” «Игорь Коломойский теряет "Приват"».