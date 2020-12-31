В Удмуртии за сутки выявили 220 случаев коронавируса

Еще 220 случаев новой коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб республики. Диагноз подтвердился у 86 жителей Ижевска, 21 жителя Глазова, 19 жителей Воткинска, 17 жителей Балезинского района, 17 жителей Сарапула, 11 жителей Алнашского района, восьми жителей Дебесского района, по шесть случаев в Сарапульском, Кизнерском, Камбарском районах, пять в Юкаменском районе, четыре в Воткинском районе, три в Завьяловском районе, по два в Можге, Игринском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах, по одному случаю зарегистрировано в Малопургинском, Кезском, Каракулинском районах.

213 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 31 декабря в Удмуртии зарегистрировано 19 854 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 16 004 человека выздоровели, 300 скончались. 2 753 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 626 средней степени тяжести, 171 в тяжелом состоянии.