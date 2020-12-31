Сменился руководитель центра информационного развития Прикамья

Как стало известно «Ъ-Прикамье» руководителем ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» назначен начальник одного из отделов центра Евгений Катаев. Ранее центр возглавлял бывший директор по правовым вопросам ОАО «Соликамский магниевый завод» Артем Нечаев.

Собеседник, близкий к краевому правительству, отметил, что господин Нечаев «ушел вслед» за руководителем ведомства Игорем Никитиным. Господин Никитин покинул должность по собственному желанию в конце декабря. По одной из версий, Игорь Никитин «не сработался» с недавно назначенным краевым вице-премьером по вопросам цифровой трансформации, развития туризма и реализации молодежной политики Алексеем Черниковым.

Евгений Катаев работает в Центре информационного развития Прикамья с 2019 года он занимал должности: руководителя проектов в сфере информационных технологий (по направлениям: цифровая карта жителя Пермского края, цифровизации транспорта, образования, спорта), начальника отдела цифровых решений в социально-экономической сфере управления отраслевых проектов. Ранее работал директором по информационным технологиям в ГК «Порт Пермь», начальником отдела IT в Управлении Росреестра по Пермскому краю.

Региональный Центр информационного развития занимается развитием информационных систем, ведением информационных ресурсов и баз данных, предоставлением программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий».