Путин ввел единую минимальную цену на сигареты

Президент России Владимир Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Ранее она была привязана к максимальной цене, которую устанавливает производитель. В 2021 году минимальная цена может вырасти до 107,78 руб.

Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР в 2018 году. Закон вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее минимальная цена на сигареты устанавливалась на уровне 75% максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители. Новый закон вводит единую минимальную цену для всей продукции. Она будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

О снижении доли рынка нелегальных сигарет — в материале “Ъ” «В России рассеялся дым».