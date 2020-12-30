Россия и Боливия заключили контракт на поставку 2,6 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Боливию 2,6 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«РФПИ и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения Боливии объявляют о соглашении для поставок в страну 2,6 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V"»,— говорится в сообщении РФПИ.

«Рассчитываем на расширение сотрудничества по вакцине и с другими государствами латиноамериканского континента в дальнейшем»,— сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя сообщение о поставках. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения Боливии.

С начала пандемии в Боливии заразились коронавирусом 157 тыс. человек. Умерли 9135 человек, выздоровели 131 тыс. зараженных.

Ранее о заключении контракта на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Российской вакциной также планируют прививаться в Аргентине, Сербии и Белоруссии. РФПИ сообщал, что около 32 млн доз вакцины получит Мексика, 100 млн доз препарата произведут в Индии.

О всемирной гонке вакцин читайте в материале “Ъ” «А дальше ковидно будет».