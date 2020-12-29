Венесуэла заказала «Спутник V» для 10 млн человек

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о заключении контракта на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Госпожа Родригес назвала этот препарат безопасным.

«Венесуэла только что подписала контракт на приобретение вакцины "Спутник V", мы находимся на первом этапе, (на котором.— “Ъ”) вакцину получат 10 млн человек, и мы уже занимаемся планированием этой фазы»,— заявила госпожа Родригес в эфире латиноамериканского телеканала TeleSUR (перевод по ТАСС).

В середине декабря сын президента Венесуэлы, депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра привился вакциной «Спутник V». Глава государства Николас Мадуро ранее заявлял, что этим препаратом также привьется он и его сестра. Испытания «Спутника V» в Венесуэле начались в октябре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Венесуэле зарегистрированы 112 636 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 018 человек.

О вакцинации — в материале “Ъ” «От прививки станет всем светлей».