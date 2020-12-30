Глава управления по делам молодежи Краснодара ушел в отставку из-за проблем с документами

Глава управления по делам молодежи Краснодара Сергей Фетисов покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Господин Фетисов объясняет свою отставку ошибкой при подаче документов в отдел кадров администрации

«Я не осуществил должного контроля и допустил неточность при итоговой подаче документов. Таким образом, сложилась ситуация, по который на данный момент я не имею права занимать должность начальника управления по делам молодежи», – пояснил он.

Глава Краснодара Евгений Первышов добавил, что господин Фетисов должен был при приеме на муниципальную службу выйти из состава учредителей и руководителей всех коммерческих компаний.

«Он это сделал, как и положено по закону, но не уведомил в полном объеме все ведомства. Я изучил ситуацию, криминала не увидел. Судя по всему, человек не разобрался из-за отсутствия опыта муниципальной службы»,– прокомментировал мэр города.

Господин Первышов сообщил, что готов вновь принять Сергея Фетисова на работу, дав ему 1,5 месяца на исправление документов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Сергея Фетисова назначили начальником управления по делам молодежи в администрации Краснодара в октябре 2020 года. Господин Фетисов также известен как президент движения «Workout Краснодар». Кроме того, он руководил краевым отделением федерального проекта «Зарядка РФ» и благотворительным фондом «Подари Внимание». Помимо этого, до сентября 2020 года Сергей Фетисов был депутатом Ахтырского городского поселения (Абинский район), а также председателем комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам местного самоуправления.

Должность начальника управления по делам молодежи оставалась вакантной несколько месяцев. В июне ее покинул бывший руководитель Георгий Пронькин, перешедший на позицию директора департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами.

Тогда же было объявлено о том, что его сменой станет Елена Золотова – журналист и телеграм-блогер, ранее возглавлявшая МТРК «Краснодар» и краевую газету «Кубанские новости». Однако ее назначение не состоялось. В конце сентября она сама объявила о решении отозвать свои документы из мэрии Краснодара.

Алексей Белянин