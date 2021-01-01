Последний лист

Ничто не могло придать в экономике России такого ускорения цифровизации, как локдауны, впрочем, и без них 2020 год вошел бы в историю как год окончательного перехода на электронные средства учета. Дело даже не в снижении издержек, а в том, что произойдет и чего не случится потом. Мир автоматически генерируемой цифровой отчетности, живущей своей жизнью в серверном подполье, видимо, единственный способ спасти госсектор экономики от наступающего из-за особенностей национальной управленческой культуры документарного паралича.
В конце 2020 года, обсуждая в одном из федеральных министерств текущие проблемы одной из крупных, но в ряду с прочими программ отраслевой поддержки, автор отвлекся на минуту и невпопад оценил, какой объем отчетности о ней придется ежеквартально сдавать в министерство каждой компании. Это несложно, соответствующие списки опубликованы. Выходило много, но что-то не сходилось. Вопрос о том, что будет, если перемножить эти самые 17 кг офисной бумаги на 2 тыс. информантов, а затем еще на четыре, был задан вслух собеседнику, после чего он с некоторым недоумением оглядел свой кабинет и констатировал: нет, столько папок в его кабинет точно и заведомо не влезет. Но это и неважно, это было минутным наваждением: все это будет храниться на сервере в облаке, в 2020 году бумажные копии уже не нужны.
Вспомните все, что происходило до этого три десятилетия, после того как главная бумажная культура мира, мир советской отчетности, рухнула — по крайней мере своей основной конструкцией — в бездну со всеми скоросшивателями, дыроколами и печатными блоками. Национальные бюрократические культуры формируются столетиями, Россия не исключение — все начало возрождаться уже через несколько лет, а к середине 2000-х российские объемы отчетности во всех секторах экономики уже заведомо превосходили советские. Если бы все стабилизировалось именно на этом, можно было бы не беспокоиться, тем более что к этому моменту электронные средства автоматизации отчетности и управленческого учета перестали быть экзотикой, а стали просто дорогим, модным и удобным аксессуаром хорошо поставленного бизнеса. Бедные оставались бедными, богатые — богатыми, у всех свой бланк и своя печать, и у всех помимо сервера в особой комнате — или на особом этаже — квартировала целая цивилизация людей, занятых оформлением бумаг. Тогда же в МВД появился обычай нанимать специальных людей, обученных вести отчетность и более не умеющих ничего, чуть позже такие люди появились в самых разнообразных местах — больницах, школах, домах культуры.
Компьютеры не помогали: во второй половине 2000-х такие люди были уже в частных пекарнях, детских садах и домоуправлениях. Развивающаяся и богатеющая административная культура новой России, помешанная на безопасности, отчетности и правовых основаниях (чему способствовала активность Генпрокуратуры, твердо руководствующейся принципом «что не разрешено, то запрещено, а что не оформлено бумагой, то преступление»), грозила уничтожить сама себя. Да, принтер, как кольт на Диком Западе, уравнивал шансы, но гонку вооружений никто не отменял. Несколько лет назад перед погружением в наркоз перед несложной хирургической операцией вы должны были подписать примерно семь бланков согласия на нее, и их надлежало хранить в архиве во избежание последующих исков. Сейчас, боюсь, столько же бумаг нужно подписать, перед тем как просто зайти в кабинет к участковому терапевту. Бумажный коллапс казался абсолютно неизбежным — в сущности, только в самых прогрессивных ведомствах переходили в последние годы к чисто цифровой отчетности, в основном же электронный учет лишь увеличивал объемы дублирующих бумажных оригиналов, обслуживающих их штатов и оргтехники.
Не будем утомлять читателей предсказанием последствий происходящего (они потенциально огромны, например мир наверняка ждет забвение идеи денег как чего-то материального, интересные приключения ожидаются для формы юридического лица, а большинство эффектов вообще невозможно сейчас просчитать), скажем лишь, что видится интересным в среднесрочной перспективе и именно в России. Административная культура с превращением бумаги в XML-файл никуда не денется, но вот читать автоматически сгенерированные отчетные документы будут гораздо реже. Возможно, впереди уход самой технологии отчетности и учета в невидимое серверное подполье: робот беспристрастнее человека, робот умеет проверять отчетность, сгенерированную роботом, быстрее и точнее, чем человек, которому и без этого есть чем заняться. Наконец, серверные мощности — это не шкафы архивного хранения: терабайты дешевле железного уголка, из которого варится основа для таких шкафов.
Но напрасно вы думаете, что в этом подполье, в котором тихо мерцают меж кабелями и вентиляторами охлаждения зеленые светодиоды, будет спокойно. Там, в облаке, искусственный интеллект Следственного комитета будет месяцами выслеживать неосторожного бота заместителя начальника хозчасти районного отдела народного образования, тщетно пытающегося обосновать постфактум закупку тетрадок в клеточку для школы №15 по ценам, на которые можно было бы отремонтировать в этой школе спортзал. Интеллект не слишком умный, а бот мелкий, увертливый и боязливый, его писал хакер Вася из восьмого класса, племянник чиновника: кто кого? Или уголовное дело, или ремонт на даче заместителя начальника хозчасти.
Да и других забот масса. Например, Высшая школа экономики в конце 2020 года констатировала: правительство получило доступ к огромным запасам информации, но это проблема, а не достижение — ее необходимо обрабатывать, структурировать, применять извлеченное знание на практике, тогда как госаппарат в России устроен традиционно и не адаптирован к таким информпотокам.
Очень неприятно возвращаться в материальный мир. Но в нем теперь будет хотя бы не так много бумаг, а на удаленке — у многих так вообще ни листочка.