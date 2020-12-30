Дольщики выстроились в суд

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей нескольких строительных компаний Алексея Абасова и Галины Черновой, а также еще десяти их предполагаемых сообщников. Они обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов. Следствие считает, что фигуранты дела собрали с 840 дольщиков более 1 млрд руб. и похитили их. Господа Абасов и Чернова не признают вину в инкриминируемых им преступлениях.



Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении 12 человек, возможно, причастных к массовому хищению средств дольщиков. Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение руководителям нескольких строительных компаний Алексею Абасову и Галине Черновой и их предполагаемым сообщникам. Фигуранты дела обвиняются в хищении средств дольщиков в особо крупном размере путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), организации и участии в преступном сообществе (чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), злоупотреблении полномочиями в коммерческих организациях (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

Следствие считает, что с 2011 по 2013 год супруги Алексей Абасов и Галина Чернова создали и руководили преступным сообществом, действующим на территории города Саратова, в целях незаконного обогащения и извлечения доходов от преступной деятельности.



Согласно обвинительному заключению, господа Абасов и Чернова учредили ряд юридических лиц, которым отводились роли застройщиков при строительстве многоквартирных жилых домов, генеральных подрядчиков, поставщиков и контрагентов, сформировали штат работников, которых обеспечили офисными помещениями и материально-технической базой. Затем в СМИ размещалась реклама о продаже квартир в строящихся домах на арендованных или собственных земельных участках, расположенных в Саратове, по ценам ниже среднерыночных, чем создали подконтрольным им организациям существенное преимущество перед конкурентами.

«Для придания видимости выполнения обязательств они получили разрешения на строительство и осуществили ряд подготовительных и строительно-монтажных работ на части объектов, после чего деятельность прекратили под предлогом объективных экономических трудностей», — отметили в прокуратуре.

Следствие выделяет три преступные группы в составе предполагаемого преступного сообщества: руководители фирм-застройщиков, юристы, занимавшиеся оформлением сделок, и руководители фирм-контрагентов, то есть лица, являющиеся руководителями и учредителями организаций, якобы поставлявших застройщикам строительные материалы и иные товарно-материальные ценности.

«Деятельность ОПС осуществлялась до 2018 года на территории города Саратова. По делу более чем 840 физическим и юридическим лицам причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млрд руб., наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 649 млн руб.», — уточнили „Ъ-Средняя Волга“ в областной прокуратуре.





Алексей Абасов и Галина Чернова были задержаны, а затем арестованы в августе и сентябре 2017 года соответственно. Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. В отношении двоих фигурантов дела суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, пятерым — домашний арест, еще пятерым — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным Kartoteka. ru, Алексей Абасов был соучредителем девяти и директором 18 компаний, занимающихся строительством, Галина Чернова с 2002 года числилась соучредителем 14 организаций. Крупнейшие компании господ Абасова и Черновой — ООО «Град-С», ООО «Миал-девелопмент», ООО «Град-инвест», ООО «Строительные системы», большая часть компаний находящихся под следствием застройщиков признаны банкротами.

В декабре 2017 года Галина Чернова, на которую оформлялись земельные участки строительных компаний Алексея Абасова, написала заявление о преступлении должностных лиц администрации Саратова и правоохранительных органов. Она заявила, в частности, что передача прав на земельный участок на 4-м Нагорном проезде обошлась учредителям компании в 10 млн руб., изменение вида разрешенного использования земли — в 2,5 млн руб., внесение изменений в градостроительный план — в суммы от 600 тыс. до 1 млн руб., получение разрешения на отклонение от предельных параметров застройки — 1,5 млн руб. В протоколе допроса госпожи Черновой указаны имена бизнесменов, которые помогли ей и Алексею Абасову связаться с чиновниками администрации и должностными лицами мэрии, выдававшими разрешения на строительство, а также полиции и прокуратуры.

В октябре этого года в суд было передано уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом Саратова Елены Салеевой и бывшего начальника отдела муниципального земельного контроля КУИ города Андрея Краснова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 286 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2016 год председатель КУИ и начальник отдела комитета получили от Алексея Абасова и Галины Черновой взятку 17 млн руб. наличными и автомобиль «Лексус» за предоставление права аренды на земельный участок на территории Заводского района, находящийся в муниципальной собственности и изначально не предназначенный для жилищного строительства. Также чиновники якобы обещали помочь изменить вид разрешенного использования земли. Свою вину экс-чиновники не признают.

Адвокат Галины Черновой Андрей Боус пояснил „Ъ-Средняя Волга“, что его доверитель не признает вину в полном объеме, однако от более подробных комментариев пока отказался. Алексей Абасов, по данным „Ъ-Средняя Волга“, также не признает вину и утверждает, что все дома могли быть достроены.

Дольщики компаний господ Абасова и Черновой получают жилье или компенсационные выплаты по региональным программам помощи обманутым дольщикам.

Сергей Петунин