Пластмассы из вторсырья

Опытно-промышленный пуск производства изделий из пластмасс был дан 29 декабря компанией «Пластматика» - резидентом особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. «Пластматика» первой запустила производство на этой территории. Открыл глава региона Глеб Никитин.

Предприятие будет выпускать автокомпоненты, различные мусорные контейнеры, пластиковые паллеты, элементы модульной дренажной системы и поверхностного водоотвода, лотки для хлебопекарной промышленности, тару. Губернатор Глеб Никитин, открывший крупногабаритное литьевое производство изделий из пластмасс, особо отметил, что для производства используется вторсырье.

Объем инвестиций в производство изделий из пластмасс составит 614 миллионов рублей. В перспективе планируется создать 144 новых рабочих места. На проектную мощность компания выйдет уже в 1 квартале нового 2021 года.