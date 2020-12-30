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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Пластмассы из вторсырья

Открыто первое производство резидента особой экономической зоны «Кулибин»

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Опытно-промышленный пуск производства изделий из пластмасс был дан 29 декабря компанией «Пластматика» - резидентом особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. «Пластматика» первой запустила производство на этой территории. Открыл глава региона Глеб Никитин.


Предприятие будет выпускать автокомпоненты, различные мусорные контейнеры, пластиковые паллеты, элементы модульной дренажной системы и поверхностного водоотвода, лотки для хлебопекарной промышленности, тару. Губернатор Глеб Никитин, открывший крупногабаритное литьевое производство изделий из пластмасс, особо отметил, что для производства используется вторсырье.

Объем инвестиций в производство изделий из пластмасс составит 614 миллионов рублей. В перспективе планируется создать 144 новых рабочих места. На проектную мощность компания выйдет уже в 1 квартале нового 2021 года.

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