Личная ответственность

На вчерашнем брифинге в зуме глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы нижегородских журналистов. «ЪFM-НН» попросил Юрия Шалабаева – не только как главу города, но и как горожанина – выделить пять наиболее значительных, по его мнению, событий.

Первым мэр назвал ковид, который мобилизовал все городские и человеческие силы и ресурсы, и которому нужно было учиться противостоять. Вторым для Юрия Шалабаева стало его назначение на пост исполняющего полномочия главы города, а затем избрание главой города. Но, конечно, не из-за карьеры, а по другой, более важной причине.

По словам собеседника «КоммерсантъFM – Нижний Новгород», избрание мэром – это большое доверие и огромная ответственность, уровень которой никто не представляет, пока не назначается на подобную должность. «С этого момента любая проблема в городе касается тебя лично. Отстраниться от нее просто невозможно, – сказал Юрий Шалабаев. – Если где-то что-то не так, не всегда можно быстро все исправить, просто не хватает ресурсов на это, то воспринимаешь это как личную проблему, переживаешь».

Третьим глава города назвал реализацию на должном уровне нацпроектов. Четвертым событие для него стало заключение энергосервисного контракта на освещение нижегородских улиц в будущем году. Завершило топ-5 продолжение благоустройства парка «Швейцария» несмотря на все связанные с этим сложности. «Оставлять парк в том состоянии, в каком он находился, было недопустимо. Парк заслуживает обновления», – убежден Юрий Шалабаев.