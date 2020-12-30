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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

С огоньком, но без потерь

Спасатели призвали нижегородцев быть осторожными с пиротехникой

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Хлопушки, бенгальские огни и свечи, всевозможные фейерверки – без всего этого сложно представить Новый год. Выбор огромный, главное – выбирать с умом. Специалисты МЧС дали свои рекомендации по правильному и безопасному использованию пиротехники, ведь практически каждый год фиксируются несчастные случаи.


Заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков рассказал о правилах, которые нужно соблюдать.

Населением может применяться пиротехника бытового назначения. К ней относятся изделия первого, второго и третьего классов опасности. Четвертый и пятый классы подходят только для профессионального применения.

Фейерверки – это уже третий класс опасности, у них радиус безопасной зоны – 30 метров.

Важно, что на продажу пиротехнической продукции действует общее ограничение по возрасту – приобрести ее могут люди старше 16 лет. При этом на отдельные виды изделий ограничение может быть строже.

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