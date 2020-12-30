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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Роман Бородин

Дружба стала еще важнее

Руководители городов-побратимов поздравили жителей Нижнего Новгорода

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Поздравления от городов-побратимов, поступившие в адрес жителей Нижнего Новгорода, в этом году звучат особенно тепло и убедительно. Может быть, дело в том, что из-за пандемии все привыкли общаться через интернет, и нынешние поздравления записаны в видеоформате, так что видны эмоции, которые мэры и не пытались скрывать.


А это уже проявление более важного, что удалось осознать в уходящем году: значения братской поддержки, которая может выразиться в весьма конкретных делах, но вообще-то порой достаточно и просто добрых слов.

Не случайно Йом Тэ-Йонг, мэр Сувона в Республике Корея, подчеркнул, что 2020 год был напряженным для всех государств, но «сплоченность способна побороть любые трудности».

По-братски тепло обратился к нижегородцам мэр болгарского Добрича Йордан Йорданов, передавший всем жителям Нижнего Новгорода и их близким самые теплые пожелания здоровья, благополучия, мира и спокойствия на Земле и в душе.

Заместитель главы администрации абхазского города Сухум Астамур Ашуба подчеркнул, что в сложном 2020 году у каждого есть то, за что можно быть благодарным:

Видеопоздравление с Новым годом и Рождеством в адрес городов-побратимов и партнеров Нижнего Новгорода направил и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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