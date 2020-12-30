Багаж по штрихкоду Автоматические камеры хранения нового поколения появились в железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода

Посетители железнодорожного вокзала В Нижнем Новгороде теперь могут воспользоваться автоматическими камерами хранения нового поколения. Начальник вокзала Вера Крысова рассказала «КоммерсантъFM – Нижний Новгород», что оплатить услугу можно банковской картой или наличными. Ячейка открывается и закрывается при считывании штрихкода, указанного на чеке об оплате услуги.

Собеседница «ЪFM-НН» пояснила, что применяется гибкая система тарифов в зависимости от времени хранения. Минимальная стоимость услуги – 100 рублей.

Всего установлено 268 модулей, из них 246 – стандартные ячейки, 16 – средние, и 6 – большие.

По словам начальника вокзала, в новом 2021 году аналогичные автоматические камеры хранения планируется установить ещё на 15 железнодорожных вокзалах Горьковской магистрали.