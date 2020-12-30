Роскомнадзор начал применять ИИ для поиска противоправной информации в интернете

Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска противоправной информации в интернете. Ведомство считает, что ИИ помогает увеличить скорость поиска и его точность. Найденная информация с признаками нарушений направляется на проверку экспертов.

По данным Роскомнадзора, благодаря использованию ИИ растет «мощность системы мониторинга», также увеличивается обрабатываемый объем данных для выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду и т.д. Кроме того, применение нейросетей помогает повысить производительность работы экспертов более чем в 14 раз, утверждают в ведомстве.

«Новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%»,— говорится в пресс-релизе Роскомнадзора.

На прошлой неделе Госдума приняла закон об обязанности владельцев соцсетей самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Владельцы соцсетей не должны, в частности, допускать распространения информации, содержащей неуважение к государству или призывы к массовым беспорядкам. Сегодня, 30 декабря, закон подписал президент Владимир Путин.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Удалять и блокировать».