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Путин обязал владельцев соцсетей блокировать запрещенный контент

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев сетей блокировать запрещенную информацию. После вступления закона в силу 1 февраля 2021 года Роскомнадзор будет получать информацию о владельце соцсети.

Владельцы соцсетей не должны допускать распространение информации:

  • порочащей граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы или политических убеждений;
  • оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;
  • содержащей неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам госвласти;
  • содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несакционированых акциях.

Госдума приняла закон об обязанности владельцев соцсетей самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент 23 декабря. Совет федерации одобрил его на заседании 25 декабря.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Удалять и блокировать».

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