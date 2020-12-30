В Волгограде житель Дагестана подозревается в хищении 8 млн рублей у детей-инвалидов

В Волгограде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Дагестана. Он подозревается в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.

По данным следствия, в октябре 2018 года и июне 2019 года подозреваемый через администрацию Камышинского муниципального района оформил опеку над восемью воспитанниками Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей, получив тем самым право распоряжаться имуществом недееспособных несовершеннолетних. В первую очередь, как полагают следователи, мужчину интересовали счета детей, на которых к тому моменту находились почти 8 млн руб., накопившихся за счет ежемесячно поступающих социальных пенсий и иных выплат. Предположительно, подследственный уехал в Дагестан вместе с опекаемыми, где обналичил принадлежащие им деньги.

Накануне по инициативе прокуратуры региона решение о передаче детей под опеку подозреваемого администрацией отменено. Бывшие воспитанники дома-интерната изъяты и в ближайшее время будут возвращены в соцучреждение.

Подозреваемого задержали. В суд подготовили ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Шахрай