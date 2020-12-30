Путин поручил запустить автобусы на водороде к 2023 году

К 2023 году в российских городах должны появиться автобусы на водородном топливе, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это поможет улучшить экологическую обстановку в мегаполисах.

«Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе — там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать»,— сказал господин Путин во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным (цитата по сайту Кремля). По его словам, потом нужно начать делать локомотивы на водороде.

«С учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе — а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего, и выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах. Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребованна»,— отметил президент.