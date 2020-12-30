Власти ХМАО выплатят более 20 тысяч рублей детям, чьи родители уклоняются от алиментов

В 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дети, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, получат по 20,4 тыс. руб. Соответствующее постановление о единовременной выплате было одобрено региональным правительством.

Согласно документу, выплата будет предоставляться по частям. Так, ребенок будет получать ежемесячно чуть более 2 тыс. руб. в период нахождения должны по алиментам в розыске. Однако это будет длиться не более десяти месяцев.

В пресс-службе правительства ХМАО уточнили, что выплата будет осуществляться на основании заявления, которое можно подать через портал Госуслуг или по почте в центр социальных выплат.

Михаил Мананников