На Кубани 192 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае подтверждено 192 новых случая заболевания коронавирусом. За все время зарегистрировано 27 537 человек. Выздоровели за сутки 130 пациентов (всего 18 527), скончались 14 человек (всего 915), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Адыгее за минувшие сутки зарегистрировано 89 заболевших. За все время пандемии - 10 945 человек. Выздоровело за сутки 114 человек (за все время 8868 пациентов), летальных исходов не зафиксировано (за все время 89).

За последние сутки в России 26 513 подтвержденных случаев COVID-19 в 85 регионах. В том числе выявлено активно 3 970 (15,0%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 131 550 случаев (+0,9%) в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 599 смертей (за весь период по России умерло 56 426 человек). За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 235 человек (за весь период – 2 525 418).

В ТОП-10 субъектов с самым большим количеством вновь выявленных случаев коронавируса входят: Москва (5105), Санкт-Петербург (3764), Московская область (1608), Нижегородская область (503), Свердловская область (406), Псковская область (395), Ростовская область (385), Воронежская область (381), Республика Карелия (369) и Архангельская область (363).

Дмитрий Михеенко