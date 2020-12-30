Бюджет Адыгеи на 2021 год принят с дефицитом в 526 млн рублей

Депутаты Госсовета-Хасэ Республики Адыгея приняли во вторник, 29 декабря, республиканский бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Так, прогнозируемый общий объем доходов региональной казны в будущем году составит 26,5 млрд руб. (налоговые и неналоговые доходы - 11,5 млрд руб., безвозмездные поступления – 15 млрд руб).

Общий объем расходов республиканского бюджета утвержден в размере 27 млрд руб. Дефицит республиканской казны запланирован в сумме 525,6 млн руб.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Адыгеи на 2022 год составляет 26 млрд руб., на 2023 год – 24,5 млрд руб. Объем расходов на 2022 год – 26,2 млрд руб., на 2023 год – 24,7 млрд руб.

Дефицит бюджета Адыгея на 2022 год запланирован в сумме почти 170 млн руб., на 2023 год – 213,5 млн руб.

Дмитрий Михеенко