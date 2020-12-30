Путин подписал закон об ужесточении требований к митингам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает работу СМИ на публичных мероприятиях и вводит запреты на акции рядом со зданиями экстренных служб. Документ опубликован на портале правовой информации.

На публичном мероприятии сотрудники СМИ должны использовать отличительные значки. Также им запрещается принимать непосредственное участие в проведении акций. В частности, им запрещается агитировать, собирать подписи, использовать символику или «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения», а также скрывать «признак представителя СМИ».

Власти теперь также смогут запрещать проводить публичные акции в периоды ЧС и при теракте. Кроме того, вводится запрет на проведение акций на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб.

Подробнее о новых правилах — в материале “Ъ” «По всей строгости поправок».