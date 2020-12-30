Выручка компаний Агрокомплекса имени Ткачева за 2020 год составит 106 млрд рублей

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По итогам 2020 года консолидированная выручка группы компаний Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева составит предположительно 106 млрд руб. Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный директор компании Евгений Хворостина. Годом раньше она, по его словам, составила 94 млрд руб., рост – 12%. Показатель EBITDA в прошлом году составил 16,5 млрд руб., в текущем году он, предположительно, вырастет до 18,5 млрд руб.

Это, по словам господина Хворостины, связано с ростом цен на сельхозпродукцию агрокомплекса, резком увеличении производственных показателей и проведенной работе над сокращением себестоимости.

Евгений Хворостина также отметил, что на конец ноября 2020 года земельный банк «Агрокомплекса» составил 665 тыс. га, в том числе 635 тыс. гектаров обрабатываемых сельскохозяйственных земель. Рост в текущем году на 2-3 тыс. га произошел, по словам гендиректора предприятия, за счет покупки небольших фермерских хозяйств. Активного наращивания земельного банка в 2021 году компания не планирует.

В приоритете «Агрокомплекса» экспортное направление. Продукцию будут поставлять в Китай, Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Турцию и Иран.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистые активы АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в 2019 году составили 25,4 млрд руб. Выручка общества – 53,2 млрд руб. Чистая прибыль после двух убыточных годов (2017-2018) составила 1,6 млрд руб. При этом кредиторская задолженность агрокомплекса по итогам 2019 года составляла 4,9 млрд руб., дебиторская – 9,4 млрд руб.

Василий Хитрых