Правительство выделило около 4,7 млрд руб. производителям муки и хлеба

Правительство направит 4,7 млрд руб. производителям муки и хлеба, чтобы частично компенсировать затраты на закупку зерна и реализацию продукции. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из этих денег 2,9 млрд руб. пойдет на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 млрд руб.— на выплату компенсаций хлебопекам. Это должно помочь сохранить цены на хлеб на «приемлемом уровне», отметили в правительстве.

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Он заявил, что повышение цен связано с попытками подогнать внутренние цены под мировой рынок. После этого были приняты меры для сдерживания, в частности достигнуто соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло.

Правительство при этом подготовило проект постановления, которое позволит регулировать цены на социально значимые продукты, если они выросли на 10% за 60 дней.

Подробности — в материале “Ъ” «Ценам снижают порог роста».