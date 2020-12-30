Экс-сотрудника СКР в Татарстане обвинили в гибели пассажирки

Бывшему сотруднику управления СКР по Татарстану предъявили обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сам инцидент произошел 24 декабря в Казани. По данным следствия, обвиняемый, будучи в нетрезвом виде за рулем машины Kia, столкнулся с такси, где сидела 17-летняя пассажирка. В результате аварии она получила смертельные травмы и через несколько часов она скончалась в больнице.

В ведомстве добавили, что обвиняемого уволили за несколько дней до происшествия. «Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям обвиняемого, и можно не сомневаться, что он не уйдет от ответственности и понесет заслуженное наказание», — отмечается в сообщении.

Вину экс-сотрудник СКР полностью признал. Его заключили под стражу.

"Ъ-Казань"