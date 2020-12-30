В Удмуртии выявили 219 случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались четыре инфицированных пациента — мужчины 66 и 87 лет, 63-летняя и 80-летняя женщины, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 74 жителей Ижевска, 27 граждан из Увинского района, 16 — из Сарапула, 14 — из Игринского района, 13 — из Глазова, 12 — из Воткинска, 10 — из Завьяловского района, восемь — из Ярского района, по семь — из Кизнерского и Алнашского районов, по шесть — из Балезинского, Кезского и Селтинского районов, пять — из Шарканского района, три — из Сюмсинского района, два — из Якшур-Бодьинского района, по одному — из Воткинского и Малопургинского районов. При этом 211 человек вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 19634 случая заражения коронавирусом. Из них 300 закончились летальным исходом, 15791 пациент выздоровел, остальные продолжают лечение, 174 заболевших находятся в тяжелом состоянии.