Недвижимость экс-председателя наблюдательного совета «Экопромбанка» выкупила его жена

Финансовый управляющий бывшего председателя наблюдательного совета АО АКБ «Экопромбанк» Сергея Макарова реализовал часть имущества должника. Согласно информации в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, по результатам первых торгов, которые прошли в начале декабря, заключено семь договоров купли-продажи. Новым владельцем имущества стала Татьяна Макарова. Ей проданы доли в праве собственности на три нежилых помещения, доли в 2-комнатной квартире в Березниках, доли в праве собственности на земельный участок в Перми, а также на два участка, 1-этажный дом и нежилые помещения в Усольском районе. В общей сложности на торгах удалось выручить 11,9 млн руб.

Как стало известно «Ъ-Прикамье» Татьяна Макарова — жена должника. Финансовый управляющий Сергея Макарова Лев Шляпин пояснил, что у супругов режим раздельной собственности на имущество. То есть, в конкурсную массу господина Макарова входили только его доли в праве собственности на недвижимость.

Сергей Макаров возглавлял наблюдательный совет АКБ «Экопромбанк» до отзыва у кредитной организации лицензии в августе 2014 года. В сентябре того же года банк был признан банкротом. В июле 2017 года Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд о признании несостоятельным и господина Макарова, в отношении которого была введена процедура реструктуризации долгов. В 2018 году суд решил начать процедуру реализации имущества должника. К тому времени его задолженность перед АКБ «Экопромбанк» и ФНС оценивалась в более 900 млн руб. Долг перед банком сформировался из-за невозвращенных кредитов, которые подконтрольные Сергею Макарову компании получили в 2009–2014 годах.