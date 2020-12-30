Рабочие с Урала попросили у генпрокуратуры и СКР защиты от нападок депутата Госдумы Они считают, что Дмитрий Ионин добивается остановки завода

Трудовой коллектив асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» (Свердловская область) попросил силовые ведомства защитить их от «бесконечных нападок» депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Соответствующее обращение они направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину, генпрокурору Игорю Краснову, главе СКР Александру Бастрыкину и председателю «Справедливой России» Сергею Миронову.

В письме (есть в распоряжении редакции) говорится, что господин Ионин не имеет никакого отношения к Асбестовскому округу, но уже несколько месяцев «заваливает все инстанции своими запросами и жалобами», в результате предприятие работает в режиме «бесконечных проверок, от которых устал весь коллектив».

«Недавно нам стало известно, что депутат Дмитрий Ионин требует остановки мельниц, что фактически означает остановку нашего предприятия», — говорится в письме.

Там указывается, что в Асбесте два градообразующих предприятия: «Ураласбест» и «ФОРЭС», где работают 800 человек.

«Мы честно и профессионально выполняем свои обязанности, мы работаем на предприятии, за продукцию которого нам не стыдно. Сейчас господин Ионин, человек, который получил мандат от Свердловской области и должен защищать интересы региона, делает все, чтобы оставить нас без работы. Ему неважны ни достижения предприятий, ни мнение трудового коллектива — он цепляется за все подряд, требует перепроверить то, что уже сто раз проверено, повторяет за местными бездельниками-псевдоэкологами очевидную ложь, единственная цель которой — остановить предприятие», — сообщили рабочие.

Они считают «важным и справедливым» разобраться в причинах поведения господина Ионина. Рабочие также просят оградить предприятие от присутствия депутата.

Дмитрий Ионин не первый депутат Госдумы, который проявляет интерес к предприятиям «ФОРЭС». Ранее депутаты Асбестовского отделения «Единой России» обращали внимание секретаря генсовета партии Андрея Турчака на то, что заявления по поводу работы заводов настойчиво делает челябинский депутат Госдумы Владимир Бурматов. Депутаты указывали, что все заявления основаны недостоверных сведениях, предоставленных депутатом думы Асбеста от КПРФ Натальей Крыловой. В частности, он направил депутатские запросы в правоохранительные органы из-за якобы допущенных предприятием экологических нарушений. По мнению асбестовских единороссов, Владимир Бурматов не должен заниматься критикой предприятий Свердловской области, которую курируют девять других депутатов Госдумы от «Единой России». Они просили применить к Владимиру Бурматову партийное взыскание за дискредитацию партии, указать на недопустимость сотрудничества с политическими конкурентами и указать на необходимость ведения работы на своей территории.

Завод компании «ФОРЭС» в Асбесте начал функционировать с 2002 года. Он занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. К началу 2019 года компания достигла объема производства более 100 тыс. т готовой продукции в месяц.