Синод РПЦ учредил комиссию по правонарушениям священников

Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил учредить Общецерковную дисциплинарную комиссию, сообщается на сайте Московской епархии. Создать такой орган на заседании синода предложил сегодня, 29 декабря, патриарх Кирилл.

«Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию»,— говорится в сообщении. Деятельность комиссии будет регламентироваться «письменными указаниями и устными распоряжениями» патриарха.

Ранее сегодня церковный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева «за хулу на церковь». Кроме того, на два месяца арестован отлученный от церкви схимонах Сергий.